تعرف على مَوعِد الجمعية العمومية فِيْ الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد عَنّْ انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي برئاسة أنمار الهِيْلي يوم 23 أغسطس الجاري، حيث ستنعقد الجمعية العمومية فِيْ تمام الساعة 730 مساءً، عبر نظام اتصال عَنّْ بعد.

أطلق نادي الاتحاد جدول الأعمال وفقاً للمادة 15 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، والتي كانت على النحو التالي

إعلان عَنّْ دعوة الجمعية العمومية.

الموافقة على جدول الأعمال.

كلمة رئيس مجلس الادارة.

– تقرير الإدارة الفنية والاقتصادية لموسم 2022/2022.

عرض البيانات المالية المدققة للسنة المنتهِيْة فِيْ 30/06/2022 م.

– الموافقة على تعيين مدقق حسابات للسنة المنتهِيْة فِيْ 30/6/2023 م.

مناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء أو مجلس الإدارة.

اقرأ أيضا رغم ضربة النصر تجربة مصرية “ترشد” الاتحاد إلَّى ثنائية الدوري والكأس

وضع نادي الاتحاد شروطًا لحضور الجمعية، وهِيْ مرور 3 أشهر من تاريخ قبول العضو إلَّى تاريخ الاجتماع العام، ولعضو التجمع الحق فِيْ حضور اجتماع الجمعية مباشرة. التجمع بعد دفع رسوم العضوية لمدة 4 سنوات قادمة.

وكانت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، قد أفصحت عَنّْ البيانات المالية للنادي فِيْ الاجتماع العام السابق الذي عقد منتصف أغسطس 2022، بعجز مالي يقدر بنحو 133 مليون ريال.

يشار إلَّى أن نافذة الترشيح لرئاسة نادي الاتحاد ستفتح فِيْ أبريل 2023 لمدة 4 سنوات قادمة.

أنظر أيضا..

مفاجأة 2022 .. “بحث” عَنّْ بديل لحمد الله فِيْ الاتحاد

وتضم جريدة الاتحاد “المناوب” فهد المولد. حدث ذلك فِيْ صيف عام 2022

أول تعليق لرئيس الاتحاد على اتفاقية هِيْلدر كوستا