تعرف على مَوعِد توقيع كونان للنصر.. “متى يشارك فِيْ التدريبات”

أفادت تقارير صحفِيْة أن النجم الإيفواري جيسلان كونان سيوقع عقودًا لانتقاله إلَّى النصر، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

مع تعيين المدرب الفرنسي رودي جارسيا، تسعى إدارة النصر برئاسة موسالي المعمر، إلَّى تحسين صلابة الفريق الكروي الأول، ليعود إلَّى منصات التتويج.

أفادت تقارير إعلامية أن نجم ساحل العاج جيزلان كونان يوقع عقود انتقاله لنادي النصر غدا الخميس بصفقة انتقال مجانية.

أكَمْل كونان جميع الفحوصات الطبية ومن المقرر أن يحضر نجم ساحل العاج معسكر النصر فِيْ إسبانيا نهاية شهر يوليو المقبل.

يشار إلَّى أن كونان بدأ مسيرته الاحترافِيْة فِيْ كرة القدم فِيْ أسيك ميموزا فِيْ ساحل العاج، ثم انتقل سريعًا إلَّى فِيْتوريا غيماريش فِيْ أوروبا، فِيْ عام 2016، ثم ظهر مع فريق ستاد ريمس الفرنسي فِيْ صيف 2022، أي أقام فِيْ فرنسا. . ، 4 سنوات كاملة.

على الصعيد الدولي، كان لغيسلان كومان مسيرة جيدة، حيث لعب 31 مباراة رسمية مع منتخب ساحل العاج.

استطاع كونان، هذا الموسم، المشاركة مع ستاد ريمس فِيْ الدوري الفرنسي، فِيْ 27 مباراة، سجل خلالها هدفًا وصنع 3 أخرى، ببطاقة صفراء، ولا بطاقات حمراء، كَمْا أنه لم يفوت أبدًا بسبب الإصابة.