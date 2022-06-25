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تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر كاملة

كتب newsaفي آخر تحديث
تعرف على نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر كاملة

أقيمت اليوم السبت قرعة يوم 16 من بطولة كأس مصر 2022-2022، والتي أسفرت عن مواجهة نارية بين الزمالك والإسماعيلي، فيما يواجه الأهلي نظيره المصري المقاصة، ويلعب بيراميدز مع كليوباترا. الفخار.

كشف مسئولون من الاتحاد المصري لكرة القدم، أن قرعة كأس مصر ستستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

إليكم نتائج قرعة دور الـ16 لكأس مصر

1- الزمالك مقابل الإسماعيلي

2- شركة مصر x Isrn

3- بنك إنبي × الأهلي

4 أهرامات × سيراميك كليوباترا

5- الأهلي × مصر للتصفية

6- المقاولون العرب × الجونة.

7- سموحة × كفر الشيخ

8 – طليعة الجيش × اختيار السويس.

يشار إلى أن الأهلي هو آخر فريق يتوج بكأس مصر 2022 على حساب طلائع الجيش.