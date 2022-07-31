تعرف على.. 3 مشاهد فِيْ تدريبات النصر استعدادا لمواجهة سرقسطة

قرر المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب فريق نادي النصر لكرة القدم الأول، الاكتفاء بجلسة تدريبية، اليوم الأحد، استعدادا للمباراة الودية صباح غد الاثنين.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراته الودية الثانية على أرض الملعب فِيْ إسبانيا، عَنّْدما يواجه ريال سرقسطة يوم الاثنين، حيث ستنقل المباراة على قناة العلمي الرسمية على اليوتيوب.

بدأ معسكر النصر فِيْ إسبانيا قبل أيام قليلة من قبل رودي غارسيا، حيث لعب الفريق أول مباراة ودية أمام لاس بالماس وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفِيْن لكل فريق.

بدأ اللاعب البرازيلي تاليسكا، اليوم الأحد، الذي يشهد تدريبات النصر، برنامجًا خاصًا يستمر خمسة أيام، وسيقرر المدرب جارسيا ومساعدوه متى سيشارك النجم البرازيلي فِيْ التدريبات الجماعية.

على صعيد آخر، شارك الجناح الإيفواري كونان فِيْ تدريبات فريق النصر بعد تعافِيْه من إصابة.

انضم المدرب الفرنسي الكرواتي بويان سيستن إلَّى طاقمه التدريبي للاستفادة من خدماته كَمْحلل فني لفريق النصر.

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