تعزيزًا لمكانة المملكة.. تعاون استراتيجي مع IBM لتأهيل 100 ألف شاب وفتاة

وقعت وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة IBM الرائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، لتأهيل 100 ألف شاب وشابة لمدة خمس سنوات، ضمن ثماني مبادرات مبتكرة من خلال اتفاقيات مستقبلية تهدف إلى تحسين المملكة . موقع كمركز رئيسي للتكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

على هامش زيارة بايدن

تم التوقيع على هذه الاتفاقية على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للمملكة حيث وقع المذكرة وكيل الوزارة للتعاون الدولي والشراكات عصام الذكير والمدير العام لشركة IBM السعودية فهد العنزي. . بحضور وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومدير الاتصالات نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصالات جوناثان أداشك، المدير العام لشركة IBM الشرق الأوسط وأفريقيا سعد توما. والعضو المنتدب لشركة IBM Saudi Investments Dina Abu Anaq.

رحلة إلى مستقبل مبتكر

وأكد وكيل الوزارة للتعاون والتحالفات الدولية أن المذكرة تعمل على تفعيل مسار المملكة نحو بناء حاضر مترابط ومستقبل مبتكر، بالإضافة إلى تمكين الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة، ومن خلال اتفاقية إطار عمل مستقبلية، ستوفر شركة IBM. برامج لتدريب وتطوير المهارات الوطنية في مختلف المجالات التقنية بهدف زيادة القدرات الرقمية لـ 100 ألف سعودي على مدى خمس سنوات، وتعزيز ريادة المملكة التي تحتل المرتبة التاسعة عالمياً في مجال القدرات الرقمية، بحسب العالم. المنتدى الاقتصادي.

تشمل المذكرة أيضًا تنفيذ المبادرات، بما في ذلك مبادرة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ومبادرات في الأمن السيبراني والبحوث المشتركة، ومسرعات الابتكار، ومختبر السياسات، بالإضافة إلى سحابة IBM ومركز التكنولوجيا المفتوح مع إمكانية التشغيل البيني للبرامج.

تطوير مهارات المستقبل

من جانبه، قال مدير عام شركة IBM، فهد العنزي، إن تعاوننا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيساعد في تحديد التطبيقات المبتكرة والمشاركة في إنشائها وتطويرها لتزويد المملكة بإمكانية الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع الأهداف. . من رؤية 2030. وتعزز برامجنا أيضًا التزام شركة IBM بتطوير المهارات في المجالات الحيوية حيث يكون استخدام التقنيات أمرًا ضروريًا. “

ورش العمل والبحوث

ومن المتوقع أن يصل عدد مشاريع الذكاء الاصطناعي التي سيتم تنفيذها مع الجهات العاملة في القطاع العام إلى قرابة 66 مشروعًا، وتعتزم المذكرة، خلال خمس سنوات، عقد 100 ورشة عمل مع الجهات الحكومية على أساس المنهجية. 600 موظف من القطاع العام في المسرع الذي سيتم إنشاؤه بموجب المذكرة.

كما سيعمل الجانبان على إجراء العديد من البحوث والدراسات المشتركة بما يسهم في جهود الجانبين لتعزيز عملية التحول الرقمي وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي وخدمة الوطن والمواطن وترسيخه. مكانة المملكة كأكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها أعلى تركيز للقدرات الرقمية في المنطقة.