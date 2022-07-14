تعطل تويتر يربك المستخدمين حول العالم

اشتكى العديد من مستخدمي Twitter حول العالم من مشكلة في التطبيق تمنعهم من تسجيل الدخول إلى حساباتهم.

عند محاولة الوصول إلى الحساب، تظهر رسالة خطأ “حدث خطأ ما. حاول إعادة التنزيل. لم يتمكن المستخدمون الذين سجلوا سابقًا قبل الإغلاق من الوصول إلى أي تغريدات جديدة أو البحث في أرشيف التغريدات.

Twitter يقاضي Elon Musk لإكمال الاستحواذ

يأتي ذلك في الوقت الذي تقاضي فيه الشركة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بعد أن تراجع عن إنهاء صفقة استحواذ الشركة البالغة 44 مليار دولار، دون إبداء أسباب انسحابه.

وقال أيمن البناو، كبير مستشاري المجموعة الاستشارية للألغام (MAG) للاستشارات، في مقابلة مع قناة العربية، إن إلغاء الصفقة كما أُعلن بسبب مشكلة الحسابات المزيفة، لكن بالنظر إلى احتمالية الأسباب، فمن الممكن. أن وراء ذلك فرصة لإعادة التفاوض في ضوء الأسواق الهابطة، أو خطوة مخططة منذ البداية، مما يشير إلى أن ماسك واجه تحديات في التمويل.

وأضاف البناو أن القضية تستند إلى عدم جدية المسك في الصفقة، وهو ما يفسره إخفاقه في اتخاذ الخطوات اللازمة للاقتراض، كما ساهم أسلوبه غير التقليدي في تويتر في انخفاض أسهم الشركة. بالإضافة إلى عدم حضوره اجتماعات الشركة.