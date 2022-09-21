تعلن الخطوط السعودية للتموين عن وظائف شاغرة لحملة شهادة الثانوية ، اعلنت الخطوط في المملكة العربية السعودية للتموين على الموقع الرسمي الخاص بها عن هنالك شاغر وظيفي ضمن عدد من الوظائف التي تتيح لحملة الثانوية العامة التقدم لها ، للعمل داخل مقر شركة الخطوط السعودية للتموين في مواقع الشركة بالرياض والدمام وجدة ، حيث يمكنك التقدم للوظائف على بوابة الوظائف الخاصة بشركة الخطوط السعودية للتموين ، تابعوا معنا .

معايير وظائف الخطوط السعودية للتموين 1444

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون لديك شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

إتقان القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية.

توافر الحد الأدنى من الخبرة فِيْ العمل.

القدرة على التواصل الجيد مع الزملاء.

اقبل جميع المهام المعينة لك.

يمتلك مهارات الكَمْبيوتر الأساسية.

القدرة على العمل تحت الضغط.

وظائف شركة الخطوط السعودية للتموين

ماكينة الصراف الآليللعمل بالدمام ويشترط الحصول على دبلوم وخبرة لا تقل عن سنة.

خدمات الترحيب والتوجيهللعمل بالرياض ويشترط أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ولا تقل عن الحد الأدنى من الخبرة.

سائق للعمل بالدماممطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ورخصة القيادة.

لاعب عالي الشحنللعمل فِيْ جدة، يشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة ورخصة القيادة السَعُودِيْة.

استقبال صالة المطارللعمل فِيْ الرياض يشترط أن يكون لديك دبلوم وخبرة لا تقل عن سنة.

شريك مبيعاتالعمل فِيْ الرياض، حاصل على شهادة الثانوية العامة وخبرة عملية لمدة عام على الأقل.

وكيل الخدمةالعمل فِيْ الرياض، مطلوب شهادة الثانوية العامة وخبرة عملية لا تقل عن سنتين.

مساعد قائد الفريقالعمل فِيْ جدة ويشترط الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

نادل اعمل بجدةمطلوب شهادة الثانوية العامة.

رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية للتموين 1444

أوضحت الشركة على موقعها الرسمي على الإنترنت أن التقديم للوَظْائِفْ متاح من خلال بوابة التوظيف الموحدة. شركة الخطوط السَعُودِيْة للتموينمن يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 الموافق 24 صفر 1444.