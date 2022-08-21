تعليق أسهم “مباركه”.. 295 صفحة تكشف فساد أكبر شركة صلب إيرانية

صدمة كبيرة أصابت المتعاملين فِيْ بورصة طهران، بعد قرار تعليق التداول على أكبر شركة حديد إيرانية، بسبب شبهات فساد بقيمة 3 مليارات دولار.

نصيب مبارك

وأعلنت سوق الأوراق المالية فِيْ طهران تعليق التداول على أسهم شركة “المباركه” أكبر شركة لإنتاج الصلب فِيْ إيران، وذلك بعد أيام من صدور تقرير برلماني يتهم الشركة بارتكاب مخالفات فساد تقدر بثلاثة مليارات دولار.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عَنّْ الرئيس التنفِيْذي لبورصة طهران محمود كودارزي قرار التعليق “بسبب شكوك حول شفافِيْة المعلومات” المتعلقة بالشركة ومقرها أصفهان.

وأوضح أن استئناف التداول على أسهم الشركة لن يتم “قبل الحصول على المعلومات اللازمة”.

تعتبر مبركة من أبرز المساهمين فِيْ الاقتصاد الإيراني، وتمتلك نادي سيباهان لكرة القدم.

وهِيْ وعدد من الشركات التابعة لها تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية.

تقرير برلماني

وأشارت وكالة فارس إلَّى أن تعليق التداول على أسهم الشركة يأتي بعد نشر تقرير برلماني من 295 صفحة يتحدث عَنّْ سلسلة انتهاكات فساد بين كبار مديري الشركة بين عامي 2022 و 2022.

ويتهم التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، الشركة بارتكاب 90 مخالفة، من بينها الغش وإساءة استخدام النفوذ، تصل تكلفتها إلَّى ثلاثة مليارات دولار.

جرائم الفساد

وتحدث التقرير عَنّْ انتهاكات فساد شملت دفع مبالغ مالية لمسؤولين فِيْ المؤسسات الحكومية والجهات المؤثرة مثل بعض الوزارات والهِيْئات المحلية فِيْ المحافظات، إضافة إلَّى مسؤولين فِيْ القضاء والتلفزيون الرسمي ونواب ورجال دين.

قرر مجلس الشورى الإيراني، الذي يهِيْمن عليه المحافظون، فِيْ كانون الثاني (يناير) 2022 فتح تحقيق فِيْ نشاط الشركة للوقوف على “أسباب تراجع صادراتها والتعيينات غير القانونية ودفع رواتب باهظة وتوقيع عقود مبهمة”، بحسب التقرير.

كَمْا اتهم التقرير مسؤولين سابقين فِيْ عهد الرئيس المعتدل حسن روحاني (2013-2022) بتعيين عدد من كبار المسؤولين فِيْ مبركة.

وأشار فارس إلَّى أن التقرير رفع إلَّى القضاء لمتابعة التحقيق فِيْ الملف، مشيرا إلَّى أن الأخيرة لم تعلن بعد ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا فِيْ هذا الأمر.

وفقًا لتقرير منظمة الشفافِيْة الدولية لعام 2022، تحتل إيران المرتبة 150 من أصل 180 دولة فِيْ مؤشرات الفساد.