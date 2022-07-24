تعليق أصالة على جلسة تصوير وفاء الكيلاني يثير التساؤلات

أثارت الفنانة السورية أصالة نصري أسئلة كثيرة بعد تعليقها على ظهُور الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني زوجة الممثل السوري تيم حسن.

وكان الكيلاني قد شارك فِيْ نشر الجزء الثاني من آخر جلسة تصوير خضع لها وظهر ببدلة سوداء.

وتفاعلت النجمة السورية مع الظهُور الإعلامي المصري فكتب “الله يحفظ هذه الحلاوة والخير ويحفظ حبيبك ويبعدك عَنّْ أطفال …”. فقالت وفاء الكيلاني حبيبي صولا ويسعد قلبك يا رب.

تفاجأ البعض بطبيعة تعليق أصالة على صديقتها وفاء الكيلاني، بعد نشر صورها على صفحات تهم المشاهِيْر على إنستجرام، متسائلين عما إذا حدث شيء فِيْ الخفاء، إثر تعليقها “أبناء … .. وتكهن المتابعون بأن الكيلاني تعرضت لموقف جعلها مضطربة، أو ربما بسبب الشائعات التي أعقبت انفصالها عَنّْ زوجها تيم حسن، والتي تبين فِيْما بعد أنها خاطئة.

وقالت إحدى المتابعين إن هذه ليست طريقة التعليقات أصالة نصري لأصدقائها أو زملائها إلا إذا حدث شيء مع وفاء الكيلاني، وأرادت النجمة السورية الدعاء لها بهذه الطريقة المحببة.

فِيْ المقابل استبعد آخرون حدوث شيء سيء لوفاء الكيلاني، مشيرين إلَّى أن تعليق أصالة طبيعي ولا يتطلب كل هذا التحليل بين السطور.

تفاعل ثلث الجمهُور مع جلسة تصوير وفاء الكيلاني، حيث كانت تغازل جمال الإعلام المصري، بكتابة واحدة، “زوجك تيم حسن لا بد أن يغار منك لأنك مركز الاهتمام. “

وعلق أحد المتابعين، “فِيْ كل مرة تكبر، تريد، نريد عرضًا جديدًا يكسر العالم.”

وطالب آخر الممثل تيم حسن بالذهاب إلَّى صفحة زوجته وترك تعليق كَمْحاولة لتشجيعها، خاصة أنها امرأة جميلة.

وتذكروا التعليق الأخير الذي نشرته وفاء الكيلاني حول أول جلسة تصوير خضعت لها، معتبرين أنها أرادت إعادة تأكيد عزمها على المضي قدمًا، حيث علق “عليك أن تبحث عَنّْ الخير فِيْ السوء .. السعادة فِيْ الحزن. … كسب من ألمك، وما يجعلك ممتنًا، لا ضرر. “

وأشادوا بمحاولاتها المستمرة أن تكون بجانب زوجها الممثل تيم حسن، يدعمه فِيْ مسيرته الفنية، حيث نشر أول برومو ترويجي لفِيْلم Prestige، الذي سيطرح قريباً فِيْ دور العرض، وأكدوا أنه لا يطيق الانتظار.

وكتب الكيلاني فِيْ الفِيْديو “فِيْلم الهِيْبة قادم قريبا … لا أطيق الانتظار … كل خير تيم حسن وكل الطاقم”.

يشار إلَّى أن الإعلامية وفاء الكيلاني حذرت من “جنون الإنسان”، بعد مقتل الصحافِيْة شيماء جمال على يد زوجها، وعثر رجال الأمن على جثتها داخل مزرعة. .