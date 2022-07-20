تعليق خدمة ديون أوكرانيا حتى نهاية 2023.. مناشدة أمريكية جديدة

واشنطن (رويترز) – قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين يوم الأربعاء إنها ترحب بقرار تعليق خدمة ديون أوكرانيا من قبل مجموعة من ست دول دائنة، من بينها الولايات المتحدة، وحثت جميع الدائنين الآخرين على الانضمام إلَّى هذه الجهُود.

وتضم مجموعة الدائنين التي أعلنت نيتها كندا وفرنسا وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقالت يلين فِيْ بيان “أكرر دعوتي إلَّى جميع الدائنين الثنائيين الآخرين الرسميين والخاصة للانضمام إلَّى هذه المبادرة ومساعدة أوكرانيا فِيْ الدفاع عَنّْ نفسها من الحرب الروسية، التي لها تأثير مدمر على شعب واقتصاد أوكرانيا مع تداعيات عالمية”. بيان.