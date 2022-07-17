تعليق ساخر لإعلامي سعودي على هزيمة الأهلي من بيراميدز

علق الإعلامي السعودي تركي الحربي، على خسارة الفريق الكروي الأول لنادي الأهلي بيراميدز في الدوري المصري.

وخسر الأهلي أمام بيراميدز بنتيجة 2-0، في مباراة الفريقين أمس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات اليوم الخامس والعشرين من مسابقة الدوري المصري.

وكتب تركي الحربي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “فوق الجميع”. في مصر كانوا يغنون (الأهلي فوق الجميع).

وأضاف “لكني أحمل لكم أخبارًا جيدة أن الكرة تطورت لهم، والأهلي خسر وتعادل، وبنتيات يحسبها مثل كل الفرق، لا، وبعد أن تم تطبيعه، نطاقه الثالث. “

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 54 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.