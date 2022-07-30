تعليق ساخر من زيزو على أنباء شجاره مع شيكابالا ..شاهد

سخر أحمد سيد زيزو ​​، أول لاعب في فريق كرة القدم لنادي الزمالك، من نبأ قتاله مع محمود عبد الرازق شيكابالا.

تداولت عدة بيانات صحفية ظهر اليوم خبر “اختناق” أحمد سيد زيزو ​​وشيكابالا في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مما اصطدم بأيديهما.

وأكدت تقارير أن تدريب الزمالك شهد حالة من التسلية بين اللاعبين، لكنها تحولت بين شيكابالا وزيزو إلى تبادل لفظي.

نشر زيزو ​​صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام الخاص بشيكابالا مع نجله آدم دي ماران اليوم.

زيزو علق على الصورة. بسخرية “استعملت الفرقة منشآتك”.

من جهته، أكد خالد لطيف على قناة الزمالك أن شيكابالا تدرب اليوم في صالة الألعاب الرياضية ولم يذهب إلى الملعب.

وأكد أن زيزو ​​تدرب مع بعض لاعبي الفريق واليوم لم يتدرب مع شيكابالا.

يستعد فريق الزمالك الكروي الأول لمواجهة نظيره بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يواجه الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك نظيره بيراميدز، يوم الاثنين 1 أغسطس المقبل.

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة في اليوم الثامن والعشرين من الدوري المصري.

ترتيب الدوري

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري المصري برصيد 63 نقطة، يليه بيراميدز برصيد 59 نقطة.

فيما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث بالجدول برصيد 54 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.