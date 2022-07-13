تعليق سواريش على تعيين فيتوريا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

علق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على تعيين مواطنه روي فيتوريا مدربا للمنتخب المصري.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، تعيين البرتغالي روي فيتوريا، المدرب السابق للفريق الأول لنادي النصر السعودي السابق، مدربًا للمنتخب المصري، خلفًا لإيهاب جلال.

وأكد سواريز في بيان صحفي “المدرب البرتغالي ذو قيمة في مجال التدريب خارج البرتغال”.

وأعرب عن سعادته بتواجده في مصر، ومع أكبر الأندية هنا، النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن كرة القدم المصرية بحاجة إلى تطوير أفضل.

من جهته، أوضح ريكاردو سواريز أن لدى بدر بانون فرصة المشاركة مع الأهلي في الفترة المقبلة، بعد فشل انتقاله إلى قطر.

وأشار إلى أن الباب مفتوح للجميع، مؤكدا أن هدفه أن تكون هناك منافسة بين جميع اللاعبين لاختيار الأفضل للفريق، ويجب على اللاعبين العمل وبذل الجهد للمشاركة.