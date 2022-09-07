تعليق عقوبة حمد الله.. جدل قانوني يشعل خلاف الاتحاد والنصر

تسبب قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي بوقف الجزاء ضد عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، فِيْ حالة من الجدل حول شرعية وأمن إجراءات هذا القرار.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، وصول رسالة رسمية من مركز التحكيم الرياضي، بوقف عقوبة الحمد الله، واحتمال مشاركته فِيْ مباريات الفريق بشكل طبيعي.

تم إيقاف الحمد الله عَنّْ العمل لمدة أربعة أشهر، إثر شكوى تقدم بها النصر، لأنه حصل على تسجيلات صوتية تظهر مفاوضات الاتحاد مع مهاجمه خلال فترة الحماية.

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قالوا عَنّْ تعليق تعليق الحمد الله .. وهزيمة النصر و “حزب المكتب”.

أثار قرار مركز التحكيم الرياضي جدلاً بين عدة فقهاء حول نزاهة الإجراءات، حيث أبدى كل منهم رأيه فِيْ القضية، وكان على النحو التالي

آراء مختلف الفقهاء فِيْ تعليق عقوبة الحمد الله

احمد الامير

إذا أصدرت أي لجنة قانونية فِيْ الاتحاد عقوبة رياضية وكان قرار العقوبة قابلاً للاستئناف أمام مركز التحكيم، يكون الطعَنّْ ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الآخر فِيْ القضية!

كَيْفَ قبل مركز التحكيم الاستئناف إذا كان موجهًا ضد الطرف الآخر وليس ضد اتحاد الأهلي

خطأ إجرائي لا مبرر له.

أخطاء إجرائية رسمية

قبول طلب استئناف رغم عدم وجود اتفاق تحكيم!

مخالفة القواعد الإجرائية الرسمية وقبول الاستئناف. المستأنف أخطأ فِيْ التعرف عليه وأخطأ فِيْ التعرف عليه!

اصدار قرار بالتدبير المؤقت “تعليق العقوبة” دون انذار واخذ آراء المستأنفِيْن!

خالد الشعلان

تعد عقوبة عبد الرزاق حمدالله نهائية ولا يجوز لمركز التحكيم النظر فِيْها أو تعليقها وفقًا للمادة 62 / ج من النظام الأساسي.

وقام المركز بإيقافه، وخالف النظام، بتوهم أن الحكَمْ فِيْ الكأس الدولية مستخدم من قبل المركز، وهذا تدخل غير صحيح من قبل المركز، ويجب التظلم منه إلَّى المركز ونسخه إلَّى الرئيس. اللجنة الأولمبية.

الشيخي يؤكد نزاهة قرار مركز التحكيم الرياضي

احمد الشيخي

هل صحيح أن الاتحاد ارتكب خطأ إجرائياً كبيراً يتمثل بعدم تسمية (الاتحاد السعودي) كَمْتهم فِيْ القضية

ج / بعد إبلاغنا شخصيًا ؛ وجدنا أنه لم يكن هناك مثل هذا الخطأ الإجرائي، حيث تم بالفعل تسمية الاتحاد السعودي كطرف فِيْ القضية ؛ لذا فإن قرار اليوم صحيح.