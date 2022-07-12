تعليق غامض من أحمد مرتضى بعد رباعية الأهلي في فيوتشر

احمد مرتضى منصور

خرج أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بتعليق غامض بعد أن تغلب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي على فيوتشر برباعية نظيفة.

تغلب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم على نظيره فيوتشر، في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، بأربع شباك نظيفة، اليوم الثلاثاء.

ونشر أحمد مرتضى منصور، تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بأحد تعبيرات الوجه “الإيموجي” التي أثارت جدلاً واسعاً.

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– احمد مرتضى (AhmedMortada) 12 يوليو 2022

من ناحية أخرى، تغلب فريق الزمالك الأول لكرة القدم على نظيره من المقاولون العرب، في اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء، بهدف دون رد.