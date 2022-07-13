تعليق قوي من ميدو على اتهامات “تفويت” فيوتشر لمباراة الأهلي

علق أحمد حسام ميدو، النجم السابق لنادي الزمالك والمنتخب المصري، على مزاعم الإهمال التي تعرض لها نادي المستقبل خلال مباراته ضد فريق كرة القدم بالنادي الأهلي.

حقق النادي الأهلي فوزا كبيرا على نظيره نادي المستقبل بأربعة أهداف دون رد، في إطار مباريات اليوم الرابع والعشرين من الدوري المصري.

وقال ميدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “بالحديث عن ضياع دمه ما يزال غزيرًا وعمل الأطفال الصغار علي ماهر أكثر من واحد أراد الفوز أمس.

وتابع “كان كساب هو المرشح الأبرز لتدريب الأهلي في حال فشل سواريس. من بينكم يمكن أن يتنازل عن حلمك مقابل 3 نقاط”

وتابع “لم يعجبني حديث علي ماهر بعد المباراة عن أن فريقه يلعب بدون سبب لأنهم حققوا بالفعل أهدافهم للموسم، وهو تصريح سيضعهم تحت ضغط كبير في الفترة المقبلة!”

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المستقبل

ويواجه الأهلي نظيره بيراميدز السبت المقبل 16 يوليو في الجولة 25 من الدوري المصري

يستضيف “الدفاع الجوي” مباراة الأهلي والأهرامات في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة من 22 مباراة

بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، والمستقبل في المركز الرابع برصيد 39 نقطة.