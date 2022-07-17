تعليق مثير للغندور على اقتراب الزمالك من حسم لقب الدوري

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على اقتراب فريق وايت كاسل الأول لكرة القدم من لقب الدوري المصري في موسم 2022/2022.

انتصر الزمالك على نظيره غزل المحلة بهدفين دون رد، في مباراة الفريقين الليلة الماضية، على ملعب المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري المصري.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “مع كل الاحترام لا يوجد دوري وهو أقرب لفريق معين من خلال المباريات.

وأضاف “الفرق الثلاثة مرشحة للفوز بالدوري والموسم يدور حول العزيمة والرجولة والروح على أرض الملعب وأخيراً النجاح”.

وفي السياق ذاته، خسر فريق الأهلي أمس أمام بيراميدز 2-0، في الجولة الخامسة والعشرين، التي واجهت الفريقين، على استاد الدفاع الجوي.

يستعد الزمالك لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في النسخة الأخيرة من نهائي كأس مصر، الخميس المقبل على استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 54 نقطة والأهلي في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.