تعليق مثير من الغندور بعد تعادل الأهلي مع فاركو

علق خالد الغندور نجم الزمالك السابق، على فشل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره فاركو في الدوري المصري الممتاز.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره فاركو، اليوم الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، مما رفع رصيد الأهلي إلى 56 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ونشر الغندور صورة له بعد المباراة وعلق عليها “الـ12 نقطة المتبقية”.

موعد مباراة الأهلي القادمة

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من الإسكندرية، في الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة الأحد المقبل 7 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.