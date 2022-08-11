تعليق مثير من خالد الغندور بعد إلغاء هدف المصري أمام الأهلي

علق خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق والإعلامي، في القناة الرسمية للنادي، على رفضه هدفا للمصري في مباراته ضد الأهلي.

وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “يا إلهي، أين خطوط الفأر يا أهل العدل والحقيقة وأين تكرارات الاختراق يا أهل الحق والعدل.

وألغت تقنية الفأرة هدفًا للنادي المصري سجله أحمد الشيخ أمام الأهلي، بسبب حدوث خطأ من لاعب فريق البورسعيدي، وسط اعتراضات من الجهاز الفني للفريق.

وتغلب فريق الأهلي على نظيره المصري البورسعيد بنتيجة 2-0 في الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 62 نقطة ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.