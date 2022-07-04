تعليق مثير من موسيماني على تعاقد الأهلي مع سواريش

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان موسيماني، المدرب السابق للأهلي، على تعاقد ريد كاسل مع البرتغالي ريكاردو سواريس لإدارة فريق كرة القدم الأول، خلفا له.

وكان النادي الأهلي قد أنهى العقد مع موسيمان بالاتفاق المتبادل، بينما أعلن العقد مع البرتغالي ريكاردو سواريز.

وقال الموسيماني ردا على أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “الأهلي لم يطردني أو يدفعني للرحيل، وأنا أكن احتراما كبيرا لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء والجماهير.، وأنا أقدر دائمًا كل احتفالات البطولة معًا.

وأضاف “لدي ذكريات كثيرة مع الأهلي ورفعوا لافتات وهتافات لنفسي في الملاعب، لكن للأسف قررت العودة إلى المنزل لأنني كنت بحاجة للراحة مع عائلتي”.

وختم “الأهلي الآن لديه البرتغالي سواريز، وهو مدرب أوروبي متمرس، وعلى الجميع دعمه، وأعتقد أنه سيترك الفريق في مكان أعلى مما تلقيته منه”.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء غد الثلاثاء في مباريات الجولة التاسعة المؤجلة بين الفريقين في التاسعة والنصف على ملعب خالد بشارة.