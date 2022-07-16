تعليق مدوي من بسنت حميدة على أنباء انسحابها من بطولة العالم لألعاب القوى

علق بسنت حميدة، نجم المنتخب المصري لألعاب القوى، على ما تردد عن عدم مشاركته في التصفيات المؤهلة لسباق 100 م سيدات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت بسنت حميدة عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لمنع انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة حول قراري بالانسحاب من بطولة العالم التي تقام الآن في الولايات المتحدة …”

وتابع “كل الناس يعرفون أنني اعتذرت عن بطولة إفريقيا التي كانت مقررة قبل أسبوعين فقط من دورة الألعاب المتوسطية! إنها فترة علاج غير كافية تمامًا بسبب الإصابة”.

وأضاف “لكنني قررت المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط ​​في وهران على مسؤوليتي الشخصية رغم الإصابة، وكنت متواجدًا في مقر اللجنة الطبية المصرية بالجزائر كل يوم صباحًا ومساءً للعلاج. طوال فترة الإقامة. ” قبل أسبوع من المسابقة ويمكنك تأكيد كلامي “.

وقال “ولكي أكون قادرًا على اللعب، أخذ جميع المسكنات الممكنة، مثل حقن مسكن للألم، وبرشام، ورذاذ، وكل ما يخطر ببالي، لأنني أشعر بالألم، والآن أنا في مرحلة العلاج الصحيح والتأهيل الجيد لتتمكن من المشاركة في المسابقات الدولية القادمة “.

وأكدت في حديثها “لم أرغب أبدًا في الحديث عن هذا الموضوع، وأود أن أظهر فقط الجانب المشرق، لكن مقدار الأخبار المزيفة والتعليقات السلبية غير اللائقة أجبرني على ذلك”.

وختم “أراكم قريباً بالانتصارات الدولية القادمة والأرقام القياسية الجديدة تحت راية مصر الحبيبة”.