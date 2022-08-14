تعليق من الفنان محمد رمضان على ظهور شبيهه بحفل العلمين الجديدة (فيديو) ،تداول النجم المصري محمد رمضان في الاسام الماضية مقطع فيديو أثناء عمله في حفل العلمين الجديدة لغناءه واستعراضه برفقة شبيهه على المسرح ،الامر الذي تفاعل معه الملايين من رواد السوشيال ميديا والجمهور داخل الحفل كذلك قدم عدد من الاغاني الناجحة الخاصة به بالإضافة الى ارتداءه للجلباب الصعيدي.

أول تعليق من محمد رمضان على ظهور شبيهه

كما نشر الفنان والنجم محمد رمضان على حساباته الشخصية “إنستغرام” و “فيسبوك” لمقطع الفيديو الذي يظهر مع شبيهه على المسرح ويؤدون نفس الحركات الاستعراضية معلقاً عليها “أنا ومحمد رمضان” ،بالإضافة الى غنائه لعدد من الأغاني الأغاني الجديدة ومنها “بلالين” و”متعودة” وأغنية “نمبر ون” وأغنية “تعاليلي” و”زلزال” و”الثانوية” و “على الله” وأغنية “بم بم”.

تعليق من الفنان محمد رمضان على ظهور شبيهه بحفل العلمين الجديدة

كما ذكرنا سابقاً عن تعليق الفنان محمد رمضان على مشاركة شبيهه له على المسرح في حفل العلمين الجديدة التي أقيم مؤخراً في مصر ،الجدير بالذكر أن النجم والممثل محمد رمضان يشارك كافة مناسباته وحفلاته مع الجمهور على حساباته الشخصية ومن ضمنها تصريحه لتصوير فيلمه الأخير “عالزيرو” “برفقة النجمة نيللي كريم ومن إخراج ماندو العدل وانتظار الجمهور لمتابعة الفيلم.

رد محمد رمضان على ظهور شبيهه على المسرح

أشاد النجم محمد رمضان بموهبة الشاب “شبيهه” في الأداء المسرحي والاستعراض للحركات التي يقدمها وذلك خلال حفل العلمين الجديدة في مساء يوم الجمعة وتم نشر الفيديو في اليوم التالي ،كذلك الحفل من رئاسة محمود الشيخ وتنظيم “شو ميديا” وإشراف عام “محمود رمضان” وسيارات “الأكشن بشو ميديا”ومن إنتاج “علاء الدين ربيع” ومحمد بديوي وحقق الحفل نجاح كبير وواسع.

تعليق من الفنان محمد رمضان على ظهور شبيهه بحفل العلمين الجديدة (فيديو) كما شهد الحفل حضور إعلامي كبير وصحف فنية بالإضافة الى تغطية تلفزيونية حصرية ،ويحقق النجم نجاحاً مستمراً في طرح الأغاني الجديدة والناجحة بشكل مستمر.