تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الزمالك على بيراميدز

أشاد المعلق الشهير أحمد الطيب بقنوات الكاس القطرية، بالبرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، بعد أن قاد الفارس الأبيض للفوز بثلاثة أهداف نظيفة على نادي بيراميدز في مسابقات مصر. الدوري الممتاز. .

وكتب أحمد الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “جودة مدرب الزمالك … (فيريرا). متى وصلت في طريقك يجب أن تستثمر الفرصة واغتنامها. حضوره والاستفادة منه ”>

وأضاف “هذا هو. أطلب من اتحاد الكرة التوقيع معه من الآن فصاعدًا. لذلك بعد انتهاء عقده مع الزمالك (بعد حياة طويلة)، عينه مديرًا فنيًا للاتحاد وأشرف على كرة القدم للشباب في جميع المراحل. حتى الشباب يرسمون منهجًا لجميع المدربين ليستفيدوا من كل خبراتهم في العملية التدريبية. وورش العمل. العديد من الجوانب المختلفة “.

واختتم حديثه، بأنه تراث مهم للحفاظ عليه والاستفادة منه، ليس مثل هذا، ولا أي مدرب فيريرا في المقص “.

موعد مباراة الزمالك والجونة

سيواجه فريق الزمالك الكروي الأول الجونة في الجولة 29 من الدوري الممتاز.

وستبدأ المباراة في تمام الساعة 900 مساء يوم الجمعة 5 أغسطس في يتاد ​​الجونة.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة من 28 مباراة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة في 28 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة من 26 مباراة.