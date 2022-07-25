تعليق ناري من رئيس اتحاد جدة على انضمام طارق حامد

علق أنمار الهيلي، رئيس اتحاد جدة السعودي، على انتقال الدولي المصري طارق حامد، نجم سابق لنادي الزمالك الأول لكرة القدم، إلى صفوف النمور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال مجانية. .

وكتب رئيس النادي السعودي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” “اليوم انضم إلينا في كتيبة النمر النقيب طارق حامد لاعب برتبة محارب وهذه هي الجينات التي قام بها الاتحاد. عرفت منذ العصور القديمة.

وأوضح نادي اتحاد جدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تمكن من الحصول على خدمات طارق حامد رسميًا بعقد موسمين حتى عام 2024، في انتقال مجاني بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك. .

وكانت إدارة نادي الزمالك قد حاولت تجديد عقد طارق حامد، لكنها لم تتوصل إلى اتفاق معه، حتى يغادر القلعة البيضاء مجانًا.

يشار إلى أن طارق حامد انضم إلى صفوف فريق الزمالك الأول لكرة القدم عام 2014، من سموحة، وخاض 284 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف، وسجل 8 أهداف أخرى.