تعليق ناري من رئيس نادي النصر على بيان الهلال بشأن قضية كنو

علق موصلي المعمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، على تصريح نادي الهلال السعودي الأخير بشأن قضية محمد كانو لاعب فريق الزعيم الأول لكرة القدم.

وأصدر نادي الهلال السعودي، بيانا رسميا، السبت، للرد على مركز التحكيم التابع لاتحاد الكرة السعودي، بشأن قضية كنو.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد أكد أن تأجيل البت في القضية يأتي من أجل إعطاء الأندية الفرصة لتقديم كل ما لديهم، وأنه سيتم الإعلان عنه نهائيًا نهاية الشهر الجاري.

وذكر نادي الهلال السعودي في بيانه أنه فوجئ بالبيان الأخير الصادر عن مركز التحكيم الرياضي ومبرراته في القضية.

📄 #الهلال والغريب بيان من “مركز التحكيم الرياضي” pic.twitter.com/ZZPJOQCqTX

– نادي الهلال السعودي (Alhilal_FC) 13 أغسطس 2022

وكتب موصلي المعمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لاعبنا من 7-1-2022 إلى 6-30-2025 بعقد رسمي موثق في لجنة المحترفين. يوقعون عليه على الهواء .. فتفاجأ بتطبيق القانون! أتساءل عجب! “

لاعبنا من 7-1-2022 إلى 6-30-2025 بعقد رسمي موثق في اللجنة المهنية.

يوقعون عليه على الهواء .. فتفاجأ بتطبيق القانون!

عجب عجب!

– مصلي المعمر (@ musalli9) 13 أغسطس 2022