تعليق “ناري” من كونان بعد خسارة النصر أمام التعاون

علق جيسلان كونان الظهِيْر الأيسر لفريق النصر الأول لكرة القدم، على خسارة فريقه أمام التعاون يوم السبت فِيْ اليوم الثاني من دوري روشان السعودي.

تغلب نادي التعاون على نظيره النصر بنتيجة 1-0 فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري المحترفِيْن، فِيْما تجمد رصيد النصر عَنّْد 3 نقاط فِيْ المركز التاسع.

– تصريحات كونان

وقال كونان فِيْ تصريحات متلفزة بعد المباراة “واجهنا التعاون بحثا عَنّْ الفوز وحصلنا على النقاط الثلاث. ارتكبنا عدة أخطاء فِيْ المباراة والمتظاهرين يصححون أخطائنا فِيْ المباريات المقبلة. النصر فريق بطل، و نحن نتطلع للعودة إلَّى طرق الفوز فِيْ الفترة المقبلة “.

وأضاف “النصر فريق عظيم ويعمل كوحدة واحدة. أشعر بالذنب والهزيمة قاسية على جميع أعضاء الفريق”.

وختم “لدينا هدف كبير وهُو الفوز بجميع المباريات والوصول إلَّى ما نبحث عَنّْه فِيْ نهاية الموسم”.

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