تعليق ناري من مدرب بيراميدز بعد الخسارة أمام الأهلي

علق تاكيس جونياس، مدرب كرة القدم للفريق الأول لنادي بيراميدز، على خسارة فريقه 2-1 أمام الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

وفي تصريحاته عقب المباراة، هنأ تاكيس لاعبي فريق بيراميدز الأول لكرة القدم على أدائهم الهجومي في مباراة الأهلي، لكن في النهاية خسر فريقه المباراة.

وتابع “الأهلي أجبرنا على اللعب بشكل دفاعي خلال المباراة وتمكنا من السيطرة على مجريات المباراة لكن في النهاية خسرنا”.

وتابع “بيراميدز يعاني من ضغوط، تمامًا مثل الأهلي، أنا مسؤول عن الانتخابات في الميدان وأنا مسؤول عن النتيجة”.

تأهل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي لنصف نهائي كأس مصر، لمواجهة نظيره بتروجيت، وسيواجه الفائز بينهم فريق الزمالك، في المباراة النهائية.