تعليق نور هشام سليم على وفاة والده.. وهذه آخر صورة جمعتهما

صُدم المجتمع الفني مؤخرًا بخبر وفاة الفنان المصري هشام سليم عَنّْ عمر يناهز 64 عامًا، بعد إصابته بالسرطان.

وبطبيعة الحال، كان تأثير الأخبار أكثر صدمًا على ابنه نور هشام وعائلته.

فِيْ أول تعليق له على وفاة والده، نشر نور هشام تدوينة قصيرة عبر خاصية الستوري على إنستغرام، يعلن فِيْها أن التعازي ستقتصر على صلاة الجنازة، فكتب “شكرا لكَمْ على كل ما تبذلونه من جهُود. وتقتصر التعازي على الجنازة “.

ظهرت نور هشام خلال تشييع جنازة والده هشام سليم فِيْ مقبرة الأسرة، بحضور عدد كبير من الفنانين والمقربين، وظهرت ملامح الحزن والحنان على رحيل والده الذي كان دائما على قيد الحياة. أحببته.دعمت رحلتها للتحول الجنسي من أنثى إلَّى ذكر.

أصيبت نور بنوبة بكاء وانهارت خلال جنازة والدها فِيْ مسجد الشرطة بالشيخ زايد. كَمْا ظهر فِيْ سيارة خاصة وهُو يبكي وهُو يتحدث فِيْ الهاتف وهُو جالس فِيْ المقعد الخلفِيْ.

آخر صورة لهشام سليم ونجله.

آخر صورة نشرها نور له مع والده عبر حسابه على موقع إنستجرام تعود إلَّى 12 سبتمبر 2022، حيث ظهر الأب وابنه مستلقين على السرير وهما ينظران إلَّى شيء مرتفع، وأرفق نور الصورة بتعليق. “ما هذا”

وفاة هشام سليم

توفِيْ هشام سليم أمس الخميس عَنّْ 64 عاما بعد صراع طويل مع مرض السرطان. تدهُورت صحته بشكل كبير فِيْ أيامه الأخيرة، إثر دخول السرطان فِيْ جسده.

أفادت بعض المصادر أن الأطباء أبلغوا أسرة الفنان الراحل بتدهُور حالته الصحية، وأن درجة انتشار السرطان لم تعد تسمح بأي تدخل طبي، سواء بالأدوية أو العلاج الإشعاعي أو جلسات العلاج الكيميائي، واكتفوا بإعطائكَمْ. المسكنات القوية.

آخر أيام هشام سليم

قضى الفنان الراحل أيامه الأخيرة معزولا فِيْ مدينة الغردقة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بسبب حبه الشديد للمدينة بسبب طابعها الساحلي، فضلًا عَنّْ تفضيله عدم الرد على المكالمات الهاتفِيْة الواردة، باستثناء المكالمات الواردة من عائلته وأصدقائه، وتجنب تمامًا الظهُور والتفاعل عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولوحظ أن سليم كان راضياً عَنّْ قضاء الله إذ قضى أيامه الأخيرة يقرأ القرآن الكريم ويجلس مع ابنه نور.