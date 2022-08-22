تعليمات السلامة الخاصة باستخدام السلالم الكهربائية بالحرمين الشريفين

أصدرت وزارة الحج والعمرة تعليمات السلامة التي يجب على الزوار والحجاج اتباعها أثناء استخدام السلالم المتحركة في الحرمين الشريفين.

أهمية مراقبة الأطفال

وأشارت الوزارة، عبر حسابها على “تويتر”، إلى أن تعليمات السلامة تتضمن عدم الجلوس على الدرج أثناء الحركة، حتى لو كان الشخص متعبًا، والبقاء ساكنًا ومعلقًا بالفرقة المتحركة، والوقوف على الجانب الأيمن وترك اليسار. جانب للمحركات.

وأشار إلى أن التعليمات تشمل مراقبة الأطفال والتأكد من ثباتهم وتحركهم بمجرد وصولهم إلى السطح، وكذلك تعقيم أيدي سدادات الحزام المتحرك وإبعاد الملابس عن فتحات السلم لتجنب الحوادث.