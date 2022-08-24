تعليم الخرج ينهي ترحيل المقررات الدراسية.. خطة من 4 محاور

أكملت إدارة التربية والتعليم بالخرج، اليوم، نقل كافة مقررات مدارس التعليم العام للبنين والبنات في قطاعي التعليم في السيح والدلم.

كانت الإدارة حريصة على تحقيق متطلبات الانضباط المدرسي وبداية جادة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجديد.

خطة الهجرة ذات 4 محاور

كما اشتملت خطة النقل على أربعة محاور، تضمنت بيانات تفصيلية لجميع مدارس الخرج التعليمية من خلال نظام نور، ومعالجة البيانات وتحليلها، والتصنيف حسب المرحلة ونوع الدراسة، وتوزيع الدورات من خلال خطة معدة ومجدولة، ومتابعة. – حتى يوم وصول مقررات كل طالب مع بداية العام الدراسي الجديد.