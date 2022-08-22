تعليم الرياض تسليم الكتب غدًا

أعلنت شركة الرياض للتعليم أنها تهدف إلى تسهيل الطلاب والطالبات وضمان بداية جادة للعام الدراسي. ستبدأ المدارس في توزيع الكتب ابتداءً من يوم غد الاثنين.

غدا الاثنين سيعود الاداريون والمديرون التربويون والمشرفون التربويون الى المدارس بعد انتهاء اجازتهم الصيفية.

بداية العام الدراسي الجديد

عودة الإداريين والمشرفين التربويين إلى المدارس، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد الأحد المقبل، الموافق الأول من شهر صفر 1444 هـ، مع عودة المعلمين والمعلمات من الطلاب والطالبات إلى المدارس.