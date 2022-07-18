تعليم الرياض يتيح طباعة شهادة الثانوية وكشف الدرجات إلكترونيًّا

أعلنت إدارة التعليم بالرياض عن إمكانية طباعة الشهادة الثانوية وكشوف الدرجات إلكترونياً من خلال حساب ولي الأمر على الطالب بنظام نور، لتسهيل الوالدين وتسهيل خدمتهم في ظل وجود أنظمة فنية متميزة دون الحاجة إلى الانتقال.

موقع النتائج الخاص بي

وقالت إدارة التعليم بالرياض في بيان عبر حسابها الرسمي على تويتر إن الأمر لا يتطلب ة مكاتب التعليم أو المدارس ؛ كونها خدمة متاحة ومتاحة للجميع في أي وقت، مضيفًا أنه يمكن الحصول على نسخة مطبوعة من الشهادة من خلال موقع النتائج الخاص بي.

نظام الانارة

وأضاف “مشيرا إلى أنه من الشائع أن تظهر بيانات الطلاب بشكل تلقائي عند التقديم للجامعات أو الكليات التقنية أو غيرها، مثل الانسحاب التلقائي من قبل الجامعات والكليات، أو إرفاقها بما هو متاح وطباعتها في نظام نور. “