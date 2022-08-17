تعليم الرياض يستكمل إجراءات المرشحين لـ الوظائف التعليمية

رحبت إدارة التربية والتعليم بالرياض، اليوم الأربعاء، بالمرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية.

أكدت شركة الرياض التعليمية، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها بصدد استكمال إجراءات المرشحين للوظائف التعليمية في المكان المخصص للمقابلات الشخصية ومقارنة الوثائق.

تحديث الإجراءات

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أعلنت في وقت سابق عن تحديث إجراءات الحصول على ترخيص مهني للوظائف التعليمية.

يأتي ذلك لتسهيل إجراءات إصدار الترخيص بإلغاء شرط في وقت طلب إصدار الترخيص، والذي يجب ألا يكون قد مر أكثر من سنة تقويمية منذ الإعلان عن نتيجة آخر اختبار (اختبار) من التعليم العام أو التخصصي). اختبار)، بالإضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة التي تضمن صلاحية الترخيص المهني من تاريخ الإصدار أو التحديث أو التجديد.

تاريخ انتهاء الترخيص

يتم تحديد تاريخ انتهاء فترة صلاحية الترخيص من خلال ثلاث حالات، الأولى هي إذا صدر الترخيص خلال سنة تقويمية واحدة من تاريخ اجتياز آخر اختبار، ثم تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات من تاريخ صدوره. والثاني إذا صدر الترخيص بعد نهاية سنة ميلادية واحدة من تاريخ اجتياز آخر اختبار تنتهي صلاحيته بعد خمس سنوات من تاريخ انتهاء ذلك العام، وثالثًا في حالة التجديد أو الترقية الرخصة تنتهي صلاحيتها بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

يؤكد تحديث ضوابط الترخيص المهني لوظائف التدريس أنه يسهل إجراءات الحصول على الترخيص المهني مقارنة بالضوابط السابقة.