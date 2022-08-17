تعليم الطائف يعتمد 180 مشغلًا لمنافذ البيع في المدارس

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف 180 مشغل منفذ للمؤسسات والأسر المنتجة في المدارس، فيما أعدت الإدارة 250 حافلة نقل تعليمي لنقل طلاب التعليم العام و 50 حافلة لذوي الإعاقة بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي الشركة ضمن خطة الإدارة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 1444 هـ.

الاستعدادات والمعدات

صرح مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد الشريف بأن الإدارة انتهت من كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالخدمات الطلابية لضمان الانطلاقة الجادة للعام الدراسي الجديد والتأكد من تطبيق شروط وضوابط برامج السلامة الخاصة بالنقل المدرسي، موضحًا أنه في نظام نور يتم تحديث بيانات 20 ألف طالب وطالبة من بين المستفيدين من المكافآت والإعانات، تجاوز عدد الطلاب المسجلين في خدمة النقل التعليمي 4،000.