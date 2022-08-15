تعليم المدينة المنورة يستقبل طلابه بـ 15 مدرسة جديدة

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة جهودها استعدادًا لعودة أكثر من 350 ألف طالب وطالبة إلى أماكن الدراسة للعام الدراسي الجديد في أكثر من 1500 مدرسة.

خلق البيئات التعليمية

أعدت وزارة التربية والتعليم في المنطقة نفسها من خلال خلق بيئات تعليمية مع جميع المتطلبات البشرية (التعليمية والإدارية) والمادية والفنية، وتوفير المعدات التعليمية مثل الدورات والأدوات والأجهزة الفنية والصحية ومتطلبات السلامة والحماية المدرسية. .، وصرف ميزانيات التشغيل، وتوجيه المعلمين المنقولين ولجان التوظيف التعاقدية، وأعمال الصيانة المستمرة، وتنظيف جميع المرافق.

تكثيف الطرق

وتضمنت خطة التأهب تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس. من أجل ة استعدادهم للعام الدراسي الجديد والبدء الفعلي للدراسة، متابعة استكمال المعدات الأساسية مثل الدورات والكتب المدرسية والسبورات البيضاء التفاعلية والمكاتب واللوازم المدرسية، وأعمال الصيانة الكاملة في جميع المرافق المدرسية. مثل المراحيض والتكييف والإضاءة ووسائل النظافة وإعداد جداول الدراسة للمعلمين والطلاب الانتباه إلى إعداد لوحات ترحيب وإرشادية وتحفيزية والمشاركة في الحملة الإعلامية (العالم ينتظرك) للاحتفال بالعودة من الطلاب والطالبات.

ميزانية تشغيلية

ميزانية تشغيلية تقديرية 10 ملايين و 600 ألف ريال تم ضخها في المدارس، واستلام وتجهيز 15 مشروع مدرسي جديد لمختلف المستويات التعليمية، وافتتاح 34 مدرسة جديدة للطفولة المبكرة، ليصبح المجموع 131 مدرسة، تم تجهيزها بكاملها. الأدوات واللوازم المدرسية ومتطلبات التحصيل العلمي وفق أعلى المعايير وفي أفضل البيئات.

وحصلت الإدارة ممثلة بإدارة التجهيز المدرسي على 4500 مقعد وطاولة في مدارس البنين والبنات لتلبية الاحتياجات وتنفيذ مشاريع جديدة وتوسيع الفصول الدراسية وتحديث المدارس وتأمين الأدوات التعليمية وتقديم الدورات ونقلها إلى المدارس.