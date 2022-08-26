تعليم جدة يستعد لاستقبال أكثر من 700 ألف طالب وطالبة

أكملت إدارة التربية والتعليم بجدة جميع استعداداتها لاستقبال اليوم الأحد أكثر من 700 ألف طالب وطالبة من مختلف المستويات الأكاديمية، بعد عودتهم من الإجازة الصيفية، لاستكمال مسارهم التعليمي للعام الدراسي الجديد مع معلميهم.

تم تجهيز المدارس خلال الفصل الصيفي، بالإضافة إلى تنفيذ وإعداد مشاريع تعليمية جديدة تم الانتهاء منها خلال الفصل الأخير.

من جهته رحب مدير عام التربية والتعليم بجدة الدكتور نايف الزاري بأبنائه وبناته من الطلاب والطالبات الذين سيبدؤون عامهم الدراسي الجديد بطموحات وتطلعات كبيرة، فيما رحب بالمعلمين.

وأوضح أن جميع المدارس مهيأة ومجهزة لاستقبال الطلاب في اليوم الأول من الفصول. إكمال مسيرتهم التعليمية في بيئة تعليمية مناسبة.

وأضاف “تلقى تعليم جدة مشاريع تعليمية جديدة ضمن رعاية ودعم سخي من القيادة الرشيدة – أعز الله – نحو التعليم، متمثلة في الموافقة على بدء 71 مشروعا تربويا، كانت مشاريع المرحلة الأولى منها” افتتح مؤخرا من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة، بحضور معالي وزير التربية والتعليم “.

25 مشروعًا

وتابعت “تضمنت 35 مشروعاً تشمل 272 فصلاً دراسياً في ساحات المدارس المختلفة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، والتي تضم أكثر من 8،160 طالباً، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشاريع بناء حديثة، تشمل 282 فصلاً دراسياً، بسعة 8،460. يستفيد الطلاب منهم جميعاً في بداية العام الدراسي الجديد. وأشار الزاري إلى أن جميع الإدارات المعنية بالتحضير للعام الدراسي الجديد عملت منذ سن مبكرة على استكمال المهام الموكلة إليهم وفق خطط الإعداد المعتمدة. نضمن بداية ناجحة للعام الدراسي – بإذن الله – من الفصل الدراسي الأول.

زيارات ميدانية

وأشار إلى أن خطة الزيارات الميدانية في بداية العام الدراسي ستكون شاملة، من خلال المراقبة الميدانية للقيادات التربوية من نواب مديري التربية والتعليم ومديري الإدارات ومديري الإدارات ومكاتب التربية والمشرفين التربويين، لاستقبال الطلاب من جميع المدارس، ودعم زملائهم مديري المدارس ومديري المدارس والطاقم التدريسي والإداري والتغلب عليهم. الصعوبات إن وجدت. وثمن الجهد الذي يبذله المعلمون والمديرون والمديرون والطاقم الإداري في مدارسهم.

تطوير المدرسة

من جهة أخرى، أنهت إدارة المباني بالتنسيق مع شركة التنمية التجارية صيانة عدة مدارس، وتخصيص 21 فريق عمل للصيانة، و 30 فريق عمل فني لصيانة التكييف، والانتهاء من تركيب مكيفات جديدة محددة. خطة زمنية؛ لضمان حصول جميع الطلاب على الكتب من اليوم الأول للمدرسة، عملت إدارة الشؤون التعليمية على استكمال حركة النقل الداخلي للرجال والنساء الذين يشغلون مناصب تعليمية وتلبية الاحتياجات في جميع المدارس منذ سن مبكرة.