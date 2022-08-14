تعليم جدة يعلن نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية

أعلنت إدارة التربية والتعليم بجدة، مساء أمس السبت، نتيجة حركة النقل الداخلي لشاغلي التعليم.

وقالت إدارة التربية والتعليم بجدة في تغريدة عبر حسابها على تويتر “وافق مدير عام التربية والتعليم بجدة على حركة النقل الداخلي للشاغلين والنساء العاملات في الوظائف التربوية (معلمات، متدربات مدارس) للعام الدراسي 1444 هـ، متمنياً للجميع التوفيق والسداد. عام دراسي مليء بالكرم والإنجاز.

وأضاف أنه يمكن رؤية نتيجة الحركة من خلال حساب كل معلم في نظام نور من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

حركة النقل بالرياض

أعلنت إدارة التربية والتعليم بالرياض، مساء السبت، اعتماد نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية من الذكور والإناث.

وقالت إدارة التعليم بالرياض، في تغريدة عبر “تويتر” “مدير عام تعليم الرياض يوافق على نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444 هـ”.

وفي وقت سابق، كشف المختص بشؤون المعلمين محمد الزاري عن طريقة الطعن في نتيجة حركة النقل الداخلي بعد اعتماد النتائج رسميًا.

اعتراض على حركة النقل الداخلي

قال الزاري إن الاعتراض على حركة النقل الداخلي يتم من خلال حساب السيد في نظام نور وفق الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى الحساب في نظام نور

خدمات شؤون التدريس

استفسارات حول النقل الداخلي

طلب الاعتراض متاح في الجزء السفلي من الاستعلام.

– فترة الإعتراض من 13/01/13 ولغاية 1444/01/01

الموافقة على نتيجة الحركة بتاريخ 16/1/1444 هـ

استفسارات حول النقل الداخلي عبر نظام نور

فيما يلي خطوات الاطلاع على نتيجة التحويل الداخلي – الدخول إلى الموقع واختيار خدمات المدرسين – اختيار الرجوع إلى حركة النقل الداخلي – تظهر عبارة (تم نقلك) في حالة النقل وعبارة (لم يتم التحويل) في حالة عدم التحويل. – للاطلاع على بيانات المدرسة التي تم التحويل إليها اضغط على الخيارات. – في حالة وجود شكوى بشأن طلب التحويل يتم تسجيله. من خلال الرابط الموجود أسفل الشاشة ؛ في غضون المهلة المحددة للشكوى.