تعليم محايل عسير لا صحة لادعاءات معلمة المجاردة

نفت إدارة التربية والتعليم محايل عسير مزاعم معلمة ظهرت في شريط فيديو متداول، قائلة إنها استُبعدت بشكل غير قانوني من إدارة المدرسة الإعدادية الثانية في المجاردة.

قسم التربية والتعليم محايل عسير

وأكدت الإدارة أنها تستند إلى الإجراءات والضوابط التنظيمية المعتمدة لشاغلي الوظائف التعليمية، وقالت إدارة تعليم محايل عسير في بيان لها في إشارة إلى ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع وثيقة المعلم المتداولة، تؤكد إدارة تعليم محايل عسير أن الاتهامات التي ظهرت في المقطع منسوبة إلى إدارة تعليم محايل عسير.

وأضاف اعتمدت الإدارة على الإجراءات والأنظمة التنظيمية المعتمدة في هذا الصدد، حيث تضمنت قائمة شاغلي الوظائف التدريسية – التكليفات (التي يختارها المدير الحاصل على درجة مدرس ممارس أو أعلى، الحاصل على درجة البكالوريوس). ) واستثناء من تم تكليفهم سابقاً مرتبط بتوافر الكوادر المؤهلة.

تحسين حالة العمل

وتابع مثل المعلمين الحاصلين على الدرجة الجامعية بالانتساب للتعيين المسبق، فإن تحسين الوضع الوظيفي يقتصر على المنتدبين أو المبتعثين، أما الذين حصلوا على الدرجة بطريقة أخرى، فإن ترشيحهم متاح من خلال برنامج “جدارا 3” في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لا يحق للوزارة أن تستثنى من الأنظمة واللوائح المبلغة بهذا الخصوص.

وتابع إن إدارة التربية والتعليم محايل عسير تؤكد على أهمية التواصل معه عبر القنوات الرسمية، وتقدر تواصل ودعم جميع المستفيدين في ظل دعم ورعاية قيادتنا الرشيدة واهتمامهم بأبنائهم في جميع أنحاء الدولة.

وكانت المعلمة أسماء الشهري، قد ظهرت في مقطع فيديو على مواقع إعلامية، قالت فيه إنها مستبعدة من إدارة الثانوية العامة الثانية بالمجاردة لأنها لم تحصل على الدرجة العالية رغم حصولها عليها. الصف.