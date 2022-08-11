تعليم مكة إعفاء أسر الضمان وذوي الإعاقة من رسوم نقل الطلاب

أكدت إدارة التعليم بمكة المكرمة، اليوم الخميس، إعفاء الأسر الثانوية وذوي الإعاقة والمدارس الملحقة من رسوم نقل الطلاب في مكة المكرمة.

فيديو | التنازل عن رسوم النقل لطلبة مكة المكرمة لأسر الضمان الاجتماعي وذوي الإعاقة والمدارس الملحقة

وقال مدير الخدمات الطلابية بمكة المكرمة علي الأسمري المعلم مسؤول عن إدخال بيانات الطالب في نظام نور للتسجيل في النقل المدرسي.#theday_news#الإخبارية pic.twitter.com/9XO4mqVk6C

– Alekhbariya.net (Alekhbariya_net) 11 أغسطس 2022

التسجيل في المواصلات المدرسية.

قال مدير التعليم بمكة المكرمة علي الأسمري، إن التسجيل في النقل المدرسي سيكون فقط في بداية العام الدراسي.

وأضاف الأسمري، متحدثا لقناة الإخبارية، أنه تم عقد لجنة لجميع الإدارات المدرسية، وتم وضع خطة للنقل المدرسي، وساعد أولياء الأمور في التسجيل في المواصلات المدرسية. حيث يكون مسؤولاً عن إدخال البيانات في نظام تسجيل المواصلات المدرسية في نور.

آلية النقل المدرسي

وأضاف الأسمري أن آلية النقل المدرسي معتمدة من الوزارة وبالتعاون مع شركة التطوير، والأشخاص المعفيين من رسوم المواصلات والبالغ 200 ريال هم أسر تأمين وذوي إعاقة ومدارس مشمولة بالنسب. . لنقل الطلاب بمكة المكرمة.

وقال الأسمري إن إدارة التعليم بمكة المكرمة اتخذت العديد من الخطوات للتحضير للعام الدراسي وعمل اللجان لمساعدة أولياء الأمور. تم توزيعه على جميع المدارس لإخطار أولياء الأمور بأخذ زمام المبادرة للتسجيل في النقل المدرسي.