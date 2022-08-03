“تعليم مكة” تُعلن فتح التسجيل فِيْ نظام نور لحركة النقل الداخلي وخطوات الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين

تتزايد عمليات البحث عن حركة النقل الداخلي عبر نظام نور الإلكتروني. حددت مكة للتعليم تاريخ التسجيل وانتهاء التسجيل، ويتم التسجيل ببساطة عن طريق تسجيل الدخول عبر نظام نور الإلكتروني ويبدأ التسجيل من 12-25-1443 إلى 1-2-1444 هـ، مع إعلان نتيجة التحويل الداخلي. فِيْ النظام بتاريخ 13-1-1444 هـ مع ملاحظة أن فترة الاعتراض الإلكتروني على نتيجة التحويل الداخلي تبدأ من 13-1 إلى 15-1 قبل أن تتم الموافقة على نتيجة التحويل الداخلي بتاريخ 16-1- 1444 هـ مثل كل الحوالات الداخلية والخارجية من عودة الأساتذة، وسنشرح فِيْ المقال كيفِيْة كتابة الأمنيات لمن يرغب فِيْ التحويل الداخلي للماجستير وأيضاً شرح كيفِيْة التشاور حول حركة النقل الخارجي للمعلمين من خلال رَابِطْ نظام نور حيث اعلنت ادارة التعليم بمكة المكرمة عن فتح باب التسجيل فِيْ نظام نور للافلاميمي. وكالة النقل الداخلي لعام 1444 هـ، موضحا الجدول الزمني للتسجيل، ومَوعِد الإغلاق وإعلان النتائج، وأوضحت الإدارة التعليمية بمكة المكرمة أنها ضمت جميع شرائح القطاع لجميع المعلمين والمعلمين فِيْ المدارس مغلقة بسبب الطفولة المبكرة أو قلة الأعداد فِيْ حركة التحويل الداخلي، وسيجدها المعلمون فِيْ حسابات نظام نور، حيث سمحت الإدارة للمعلمين بتسجيل رغبات المدارس بالإضافة إلى إصلاح الشرائح.

أهم النقاط التي يجب مراعاتها فِيْ النقل الداخلي عند تنظيم الرغبات فِيْ نظام نور

التحويل الداخلي عند طلب الرغبات فِيْ نظام نور

من الضروري تسجيل رغبات مدرسة المعلم، حيث يمكن اختيار المدرسة بالاسم مع ما يصل إلى 20 رغبة.

يشترط ترتيب جميع شرائح القطاع حسب رغبتك وعدم الاكتفاء بطلب عدد معين منها.

يتم أيضًا الحرص على التأكد من أن الترتيب النهائي للرغبات دقيق.

تضم حركة النقل العديد من المدارس فِيْ مراحَلْ تعليمية مختلفة (ابتدائي – ثانوي – ثانوي)، وأن المعلم سيلعب دوره داخل جميع المدارس فِيْ جميع مراحَلْ الدراسة مع الدرجة وقانون التداول.

تتأكد الإدارة من أن مؤهله مناسب لجميع المستويات الأكاديمية، وتسجل الرغبة فِيْ التحويل إلى المدارس التي يختارها له فِيْ المرحَلْتين المتوسطة والثانوية، وليس فقط تسجيل المدارس الابتدائية.

كيفِيْة الاستفسار عن النقل الخارجي للمعلمين فِيْ المملكة

أعلنت وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة، عبر صفحتها الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عبر “تويتر”، عن خطوات التعرف على حركة النقل الخارجي للمعلمين، والتي تتم من خلال الخطوات التالية