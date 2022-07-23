تعليم مكة يفتح نظام نور لحركة النقل الداخلي

أعلنت إدارة التعليم بمكة المكرمة فتح باب التسجيل في نظام نور للنقل الداخلي للعام 1444 هـ.

التسجيل والجدول الزمني

وأوضح موقع مكة للتعليم في إنفوجرافيك صادر عنه، أن التسجيل في نظام نور من 12-25-1444، والذي يستمر حتى 1-2-1444 هـ.

وفيما يتعلق بجدول التسجيل والإغلاق وإعلان نتائجه، كشفت الإدارة أن إعلان نتيجة التحويل الداخلي في النظام هو 13-1-1444 هـ، مبينة أن آخر موعد للاعتراض الإلكتروني على نتيجة التحويل الداخلي من 13-1 إلى 15-1.

وأشار إلى أن اعتماد نتيجة النقل الداخلي سيكون بتاريخ 16-1-1444 هـ، موضحا أن صراحة النقل الداخلي والخارجي ستكون من عودة المعلمين.

نقل المعلمين من المدرسة المغلقة

أشارت الإدارة إلى بعض القضايا المهمة المتعلقة بنقل المعلمين من المدارس المغلقة للطفولة المبكرة أو قلة الأعداد في حركة النقل الداخلي، وهي إدراج كافة شرائح القطاع لجميع معلمي المدارس المغلقة، وإيجادها في حساباتك في نظام نور.

ولفت إلى أن المعلمين جاهزون لتسجيل رغبات المدارس بالإضافة إلى تنظيم الشرائح، وهم مطالبون بما يلي

سجل ما تريد من الكليات (اختر كلية بالاسم حسب رغبتك في التحويل) حتى 20 أمنية إذا كنت تريد.

رتب كل أقسام القطاع حسب رغباتك ولا ترضى بوجود عدد معين منها، مع الحرص على أن يكون الترتيب النهائي للرغبات دقيقًا.

وأوضح أن المقطع في حركة النقل يعني منطقة جغرافية معينة (حي سكني مثل شريحة النوارية)، ويحتوي على مدارس بجميع المراحل (ابتدائي ومتوسط ​​وثانوي)، ويختار المعلم جميع المدارس في القطاع وفق مرحلة مؤهلة وقانون الحركة.

التسجيل في جميع المدارس.

وحث المعلم، الذي تفضل مؤهلاته في جميع المراحل الدراسية، على تسجيل رغباته في نقل المدارس المناسبة له من المدارس الإعدادية والثانوية، وعدم الاكتفاء بتسجيل المدارس الابتدائية، موضحًا أن البرنامج سيخدم احتياجات الإعلام. والمرحلة الثانوية الأولى حسب مرحلة التأهيل التدريسي في البكالوريوس وقانون الإعارة.