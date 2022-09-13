“تعمد استفزاز النصر”.. قِصَّة صورة علم البليهِيْ فِيْ مرسول بارك

كشف المصور معتصم العصيمي عَنّْ قِصَّة صورة “ألم البليحي” التي أثارت جدلا كبيرا بين جماهِيْر نادي الهلال والنصر خلال الموسم الماضي.

أثار علي البلاحي، مدافع فريق الهلال الكروي، الكثير من الجدل، بعد التقاطه صورة للاعب أثناء قيامه برفع علم نادي الهلال، وسط ملعب مرسول بارك، بعد فوزه على نادي الهلال. – النصر 2-1 فِيْ نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2022.

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وقال المصور معتيم العصيمي متحدثا لقناة SSC الرياضية “طلبت من البليحي التقاط صورة بالعلم لكن هدفِيْ لم يكن استفزاز جماهِيْر النصر وكان هدفِيْ مجرد الاحتفال”.

وأضاف “كنت من المصورين المسموح لهم بدخول الملعب والبليحي على حافة الملعب فسألته عَنّْ الاحتفال وما تردد عَنّْ المواجهة بين لاعبي الهلال والنصر. وبعد ذلك لم تكن الصورة صحيحة لكن الاشتباكات وقعت قبل الصورة “.

وتابع العصيمي “لم يكن نيتي إيذاء أحد، وتلقيت مكالمات من أشخاص مهمين وأعزاء لي يطلبون مني نزع فتيل الموقف بشكل كامل”.

وكان الهلال قد تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا 2022، بعد فوزه على النصر، على ملعب مرسول بارك، وهُو الملعب الرسمي لنادي النصر، بعد أن تمكنت شركة الوسيل السعودية من الحصول على جامعة الملك سعود. . الملعب فِيْ منافسة عامة، لمدة 10 سنوات بين 2022 و 2030. ثم تم توقيع اتفاقية بين الشركة ونادي النصر، ليصبح الملعب الرسمي لمباريات الفريق الأول لكرة القدم.

توج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2022، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي بهدفِيْن نظيفِيْن، فِيْ المباراة النهائية على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

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