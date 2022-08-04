“تعيش انت” تعليق ناري من زوجة رامي صبري بعد التعادل أمام الأهلي

علقت الوسيطة شيما صابر زوجة رامي صبري مدافع فريق كرة القدم الأول لنادي فاركو، على التعادل الذي حققه ضد الأهلي في الدوري.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بنظيره فاركو، اليوم الأربعاء، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل السلبي نتيجة المباراة، مما رفع رصيد الأهلي إلى 56 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وألغى حكم المباراة هدف الأهلي في الدقيقة 72 عن طريق بيرسي تاو بداعي التسلل بعد عودته للفأرة.

وكتبت شيما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “إذا كان لا يزال لديك أمل وأمل ستعيش، فالأهلي يتجه سلبًا أمام فاركو ولا يمكنه الاستفادة من النقص العددي !!

وتابع “يجب أن تكون هناك خطة مدروسة جيدًا للموسم المقبل. صحيح أن هناك توتراً لكن بدون بطولة، فلا جدوى من ذلك. علينا أن نجد الحلول “.

إذا كان لا يزال لديك أمل … أتمنى أن تعيش 😕 # اهلي يرسم سلبا على فاركو ولا يستفيد من النقص العددي !! يجب أن تكون هناك خطة مدروسة جيداً للموسم القادم، صحيح أن هناك توتراً، لكن بدون بطولة، أي بدون فائدة، ويجب إيجاد الحلول.

– شيما صابر 🎤 شيما صابر (_ShimaSaber) 3 أغسطس 2022

موعد مباراة الأهلي القادمة

سيواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره من الإسكندرية، في الدوري المصري الممتاز.

تقام المباراة الأحد المقبل 7 أغسطس الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة.