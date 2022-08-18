تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تعيين المصرفِيْ البارز محافظا للبنك المركزي بالوكالة خلفا لطارق عامر الذي عين مستشارا لرئيس الجمهُورية.

استقال عامر، أمس الأربعاء، قبل أكثر من عام من انتهاء ولايته الثانية فِيْ بلد تواجه عملته أزمة.

سحب المستثمرون الأجانب المليارات من مصر بعد الُغُزو الروسي لأوكرانيا، وخفض البنك المركزي قيمة العملة المحلية بنحو 15٪ فِيْ مارس، وشهد فِيْ الأشهر القليلة الماضية تراجعا تدريجيا.

حسن عبد الله، الذي قوبل تعيينه بردود فعل إيجابية، كان رئيسًا لشركة United Media Services المملوكة للدولة. شغل سابقًا منصب العضو المنتدب للبنك العربي الأفريقي الدولي فِيْ القاهرة من 2002 إلَّى 2022.

كان أيضًا من بين المصرفِيْين والمسؤولين الحكوميين الذين دعموا السياسات الاقتصادية الليبرالية التي تم تنفِيْذها فِيْ أوائل القرن الحادي والعشرين.

وقالت الرئاسة فِيْ بيان إن السيسي “شدد على ضرورة تطوير السياسات النقدية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والعمل على توفِيْر مصادر مختلفة لموارد العملة الأجنبية”.

وشدد على “ضرورة العمل على توفِيْر المناخ المناسب للاستثمار”.

يتولى عبد الله منصب محافظ البنك المركزي بالإنابة فِيْ وقت تتفاوض فِيْه مصر للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

الذي قال الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلَّى “تقدم حاسم” فِيْ الإصلاحات المالية والهِيْكلية، داعيا إلَّى مزيد من المرونة فِيْ سعر الصرف.

ووصف هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي السابق عبد الله بأنه “عقلاني” و “متفهم للسوق الدولية”.

وأضاف عز العرب أن أمام عبد الله مهمة صعبة ولكن “بالتأكيد كل الناس المحترمين سيساعدونه”.

وقال وائل زيادة رئيس شركة زيلا كابيتال للاستثمار عَنّْ عبد الله “الاستثمار الأجنبي المباشر فِيْ مقدمة اهتماماته ويتحدث بشكل جيد مع الأجانب”.

وقبل استقالة عامر، توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن ترفع لجنة السياسة النقدية، المقرر أن تجتمع فِيْ وقت لاحق اليوم، معدل الإيداع لليلة واحدة نصف نقطة مئوية.

من المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعا يوم الخميس للنظر فِيْ أسعار الفائدة فِيْ ظل الوقت الحرج الذي تمر به الدولة فِيْما يتعلق بالسياسات المالية، فِيْ محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار على من جهة، بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلَّى قرابة 15٪، ومحاولة توفِيْر النقد الأجنبي من جهة أخرى، بينما تسعى مصر للخروج من نفق تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

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وشهدت العملة المحلية موجتين من التعويم مقابل الدولار الأمريكي فِيْ 2016 ومارس الماضي، ليصل الجنيه المصري إلَّى أدنى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات، حيث سجل سعر الدولار 19.10 جنيهًا، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

تتفاوض مصر حاليًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد للتخفِيْف من تداعيات الحرب فِيْ أوكرانيا على اقتصاد الدولة حيث يصل معدل الفقر إلَّى حوالي 30٪ من إجمالي السكان، والذي يتجاوز 103 مليون نسمة.

محافظ البنك المركزي المصري بالإنابة، من مواليد أغسطس 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم ماجستير إدارة الأعمال عام 1992.