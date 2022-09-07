تعيين عمران الهاشمي مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، تم إصدار مرسوم رسمي الفترة الأخيرة من الشيخ محمد بن زايد يفيد فيه تعين عمران الهاشمي مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك لوفائه و إنجازاته الجمة في هذا المجال، والجدير بالذكر بأن عمران الهاشمي شغل في الكثير من المناصب وقدم فيها عدد كبير من الإنجازات الكبيرة لمصلحة الإمارات.

من هو عمران الهاشمي ويكيبيديا

يعد عمران شرف الهاشمي أحدى أبرز الشخصيات الإماراتية المعروفة والذي يعمل كمهندس كبير في الأمارات وكان أحد المسؤولين عن أول بعثة بشرية على كوكب المريخ، درس عمران في جامعة فرجينيا تخصص هندسة الكهربائية ، ثم أكمل دراسة الماجستير في التكنولوجيا المتطورة، وكان له أثر كبير وواسع في النجاح في العملية التعليمية، واستطاع أن يقدم العديد من المشاريع الضخمة الناجحة لصالح الإمارات، حتى تعين عمران الهاشمي مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة لبلائه الحسن.

تعيين عمران الهاشمي مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة

أصدر سمو الشيخ محمد بن زايد صباح يوم الأربعاء السابع من شهر سبتمبر مرسوم رسمي يفيد فيه بتعيينعمران الهاشمي مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة ويأتي ذلك المرسوم لما يتمتع عمران الهاشمي بشهادات علمية عالية، وخبرات واسعة في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، والجدير بالذكر بان كان مسؤول على أول بعثة بشرية خرجت الى المريخ من الإمارات.

مناصب عمران الهاشمي

عمل عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي في الكثير من المناصب القوية في دولة الإمارات والتي قدم من خلالها على العديد من الإنجازات ومن أبرز المناصب التي قام بها عمران الهاشمي:

عضو سابق في وفد دولة الإمارات للجنة الدولية المعنية

مساعداً لوزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة

ولى المهندس عمران شرف إدارة مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ

تقلد إدارة تطوير المشاريع في مركز محمد بن راشد

قاد الفريق الفني للنظم الإلكترونية لمشرعي القمر الاصطناعي

أصدر سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوم لتعين عمران الهاشمي مساعداً لوزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك لما يتمتع بمواصفات الرجل العظيم الذي يقدم الكثير من النجاحات لصالح دولة الإمارات