تعيين عمران شرف عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي الاماراتي بمرسوم رئاسي، عمران الهاشمي من الشخصيات التي ظهرت في الإمارات العربية المتحدة وعرف عمران شرف في السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية في دوله الإمارات العربية وتم تعيينه بقرار وزاري بشكل رسمي من قبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مساعدا في وزاره الخارجية والتعاون الدولي، جاي اهتمام الجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة عمران شرف.

عمران شرف ويكيبيديا

عمران الهاشمي هو عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي تنصبان كعضو في السلك الدبلوماسي، وحصل على درجة السفير ومساعد لوزير الخارجية والتعاون الدولي وعمران الهاشمي من مواليد الإمارات العربية المتحدة حقق العديد من المناصب والنجاحات الكبيرة وحصل خلال فترة حياته على شهادة الجمعية لدرجة البكالوريوس في تخصص قسم الهندسة وقدم المهندس عمران الهاشمي إدارة المشروع في الإمارات ويعتبر من أبرز الإنجازات الذي حققتها الإمارات الهاشمي كرئيس لجنة الأمم المتحدة في الفضاء الخارجي عام 2022 بالإضافة إلى منصب اللجنة الدولية المهنية في تنظيم المراحل العالمية.

عمران شرف السيرة الذاتية

بعد أن تنصب عمران شرف منصب اللجنة الدولية المهنية في دولة الإمارات العربية يحتاج العديد معرفة المعلومات الشخصية حوله وهو من أبرز الشخصيات العربية وله انجازات كبيرة واليكم السيرة الذاتية الخاصة به:

الاسم: عمران أنور السيد محمد شرف الهاشمي.

الميلاد: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الجنسية: إماراتي.

الديانة: مسلم .

الطائفة: أهل السنة والجماعة.

المنصب: عضوا في السلك الدبلوماسي والقنصلي ، ومساعد لوزير الخارجية والتعاون الدولي.

تعيين عمران شرف عضواً في السلك الدبلوماسي والقنصلي الاماراتي بمرسوم رئاسي

قرر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة في مرسوم رئاسي بتنصيب عمران شرف في السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإضافة إلى منصب مساعد وزير الخارجية والتعاون الدوري لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة وسلم الإمارات نتيجة برنامج الفضائي الإماراتي الذي تم إصداره عام 2022 والتي عرف باسم مسبار الأمل.

عرفت الإمارات العربية بالعديد من الشخصيات البارزة السياسية والدبلوماسية في السلك الوظيفي وكان من بينها المهندس عمران شرف الذي عرف بسفير الإمارات الحالي وله العديد من الإنجازات التي كانت تصب في الإمارات العربية المتحدة .