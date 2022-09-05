تعيين فيصل العيان مديراً لمجمع كليات التقنية العليا ،أقر مجلس أمناء الكليات التقنية العليا بتعين الدكتور فيصل العيان مديرا لمجمع الكليات التقنية العليا وهذا تم في أمس يوم الأحد ويعتبر فيصل العيان من الشخصيات العلمية التي لها دور في نهضة التعليم في الإمارات العربية وتم الترحيب بهذا القرار من قبل وزير الموارد البشرية.

تعيين فيصل العيان مديراً لمجمع كليات التقنية العليا

عقب تعيين فيصل العيان مدير مجمع الكليات التقنية العليا رحب وزير الموارد البشرية والتوطين بهذا القرار الحاسم خاصة بعد إعلان مجلس أمناء كلية التقنية العليا بتعيين الدكتور فيصل العيان مديرا للمجمع، وقدم الدكتور عبد الرحمن الغور التهاني والتبريكات الى مجلس الأمناء بتعيين الدكتور فيصل العيان مدير المجمع الخاص في الكليه التقنيه وتمنيا لهم التوفيق في المهام والسلم التعليمي الجديد.

من هو الدكتور فيصل العيان

الدكتور فيصل العيان هو دكتور التخطيط والتطوير وإدارة المشاريع ولديه خبرة تصلي الى 20 عاما في هذا المجال وقاده العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات الحكومية كما أنه تولى منصب نائب رئيس أكاديمية زيدان قبل ان ينضم إلى كليات التقنية العليا، وساهم الدكتور فيصل العيان في عام 2010 في تأسيس الأكاديمية وتشكيلها كاول مؤسسة تعليمية حكومية مستقلة وهي تتبع الى المجلس التنفيذي لحكومة أبو ظبي، وحصل على مركز وطني متميز لتأهيل وتطوير الكوادر في مجالات السلامة والأمن ومجالات الدفاع والتأهل لحالات الطوارئ.

مناصب الدكتور فيصل العيان

شغل الدكتور فيصل العيان عدة مناصب رفيعة في مؤسسات حكومية ومنها جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وكذلك مجلس توازن الاقتصاد وجامعة خليفة، حصل الدكتور العيان على الدكتوراه في هندسة الاتصالات من جامعة كارتن للتكنولوجيا في أستراليا عام 2008 وقبل ذلك حصل على درجة الماجستير في هندسة شبكات الاتصالات من جامعة ماليرون في أستراليا وتخصص البكالوريوس في هندسة الاتصالات في جامعة خليفة عام 2001 وبعدها التحق بجامعة دارمشتات العريقة الواقعة في ألمانيا، والتحق في الجامعة الوطنية العليا للاتصالات في فرنسا وعمل بها كباحث وأستاذ عام 2005.

يعتبر الدكتور فيصل العيان من الخبراء في المجال التقني وتم تعيينه مديرا لمجمع كليات التقنية العليا في محافظة أبو ظبي نظرا لخبرته العالية في ذلك المجال.