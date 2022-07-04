تعيين وزيرة جديدة للاقتصاد فِيْ الأرجنتين بعد الاستقالة المفاجئة لجوزمان

عين الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الخبيرة الاقتصادية والمسؤولة الحكومية، سيلفِيْنا باتاكيس، وزيرة جديدة للاقتصاد.

عقد فرنانديز اجتماعات على مدار اليوم، بما فِيْ ذلك اجتماع مع نائب رئيسه القوي والمثير للانقسام كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، بينما كان يندفع لاختيار وزير اقتصاد جديد بعد استقالة حليفه الرئيسي غوزمان، التي هزت حكومة يسار الوسط. .

أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة غابرييلا سيروتي أن الرئيس اختار باتاكيس وزيرًا للاقتصاد. شغلت منصب وزيرة الاقتصاد فِيْ مقاطعة بوينس آيرس من عام 2011 إلَّى عام 2015.

وقدم جوزمان (39 عاما) استقالته فِيْ ساعة متأخرة من مساء السبت وسط تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكَمْ بشأن كَيْفَِيْة التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا وارتفاع التضخم.

جاءت الاستقالة فِيْ الوقت الذي وصل فِيْه الدعم للحكومة إلَّى أدنى مستوى له منذ توليها السلطة فِيْ عام 2022.

تجاوز معدل التضخم 60٪، ويتعرض البيزو لضغوط متزايدة، بينما تراجعت السندات السيادية.