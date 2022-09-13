تغريدة ساخرة.. عالمية جارسيا تشبه النصر “لا أحد يضحك عليك”

سأل الصحفِيْ الرياضي سطام الثاقل، إعلام نصرة وجمهُورها، سؤالاً مثيراً عَنّْ عالمية المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم فِيْ العالم.

ووقع النصر مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا، بهدف إعادة الفريق إلَّى منصة التتويج، بالإضافة إلَّى إبرام الاتفاقات الدولية، بدءاً بتوقيع الحارس الكولومبي ديفِيْد أوسبينا والظهِيْر الأيسر الإيفواري إيسلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو. جناح الاهلي عبد الرحمن غريب.

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سخر سطام الثقيل، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، ظهر اليوم الثلاثاء، قائلاً “لدي سؤال لأحباء الناصريين، متى سمعت لأول مرة باسم جارسيا .. ومتى سمعت تعرف على عالميتها

وتابع الصحفِيْ الرياضي حديثه أمام إعلام ومحبي النصر “لا أحد يضحك عليك، عالمية جارسيا مثل عالمية ناديك، ونزاهة فهمك”.

أطلق على نادي النصر لقب “العالم”، فِيْ إشارة إلَّى ترشيحه للعب فِيْ النسخة الأولى من كأس العالم للأندية عام 2000، ممثلاً لآسيا.

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واجه النصر فريق ريال مدريد الإسباني، وانتهت المباراة بفوز بطل أوروبا (3-1)، ثم الرجاء المغربي بطل إفريقيا، وفاز بكأس العالم بنتيجة (4-3)، و وخسرت العاصمة الصفراء لكورينثيانز بهدفِيْن نظيفِيْن، واحتل النصر المركز الثالث فِيْ ترتيب المجموعة الأولى بثلاث نقاط.