تغريدة غامضة لـ الصحة تكشف عن عملية إنقاذ في 54 قيقة

وزارة الصحة أثارت حالة من الارتباك. ونتيجة تغريدة على صفحته الرسمية قال فيها “جاءت مكالمة”، أثارت فضول متابعي الوزارة الذين تساءلوا عن معنى العبارة ؛ أو ما هو المقصود بالاتصال.

بعد 54 دقيقة وأعلنت الوزارة إنقاذ أب في حالة نوبة قلبية، حسبما ورد.

إنقاذ سريع

وأضافت وزارة الصحة ​​”تم الوصول إلى الحالة والتشخيص ووضع القسطرة ضمن مبادرة الرعاية العاجلة للنوبات القلبية”. وقت الاتصال حتى إنقاذ المريض ؛ وكتب أحد المغردين “54 دقيقة من المكالمة للإعلان أن الحالة على ما يرام، عمل قوي”.

نوبة قلبية

النوبة القلبية عبارة عن انسداد في الشرايين التاجية التي تنقل الأكسجين والمواد المغذية إلى القلب، مما يسبب نقص تروية القلب.

أعراض النوبة القلبية عند الرجال

ألم الصدر يشعر المريض بضغط أو ضيق في الصدر ويمكن أن ينتشر هذا الألم إلى الفك أو الأسنان أو الذراع أو الظهر.

صعوبة في التنفس والاختناق الإحساس بالألم في منطقة القفص الصدري وقد ينتشر الألم إلى المعدة والغثيان والقيء وصعوبة الهضم.

عرق؛

فقدان الوعي.

القلق والتوتر.

ضربات قلب سريعة وغير منتظمة.

صعوبة الفهم والفهم.

لا تظهر هذه الأعراض مرة واحدة، بل تبدأ بألم في الصدر حتى يتطور وتشمل بقية الأعراض، ويمكن أن تحدث نوبة قلبية دون ظهور أي من هذه الأعراض، إذا كان الشخص مصابًا بمرض السكري.

أعراض النوبة القلبية عند النساء

“المواطن” يشرح أعراض النوبة القلبية لدى النساء بعد ذكر الأعراض عند الرجال.